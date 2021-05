Hrgoviću je propao najvažniji meč karijere, u kojemu bi mu pobjeda donijela status izazivača za naslov svjetskog prvaka

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović trebao se početkom srpnja susresti sa svojim najtežim protivnikom dosad Michaelom Hunterom , no taj se meč neće održati neće doći jer je Amerikanac otkazao.

Pobjednik tog meča bio bi izazivač za naslov svjetskog prvaka po IBF-u i borio bi se s ponajboljim bosačem svijeta Anthonyjem Joshuom.

‘Očito se boji’

No, sada je sve propalo i Hrgović ne skriva da je jako razočaran tim raspletom.

“On je sramota za profesionalni boks. Toliko dugo pregovarati, uzimati vrijeme svima i onda se povući bez objašnjenja. Da je barem nešto izmislio, poput ozljede ili koronavirusa”, rekao je Hrgović na početku razogovra za Večernji list i nastavio:

“Kada je trebao poslati ugovor, nije se uopće javio, a nema drugog opravdanja nego da ne želi borbu. Očito se boji, jer kako drugačije protumačiti takvo ponašanje u prilici koja mu se pružila. Obećana mu je odlična zarada, mogao je postati prvi izazivač prvaka… Ako nije ozljeda, ne znam što može biti osim da se uplašio.”

Slijedi pauza?

Hrga je zatim otkrio koji mu je sljedeći korak.

“Sada se ponuda šalje sljedećem na IBF-ovoj rang-listi i on ima tri dana da odgovori. Ako ne pristane, ide se dalje po ljestvici sve dok netko ne prihvati. Onda imamo određen rok da dogovorimo financijski dio kolača, a ako se ne dogovorimo, onda idemo u licitiranje za organizatora te priredbe”, otkrio je.

Hrvatski boksač već se jako dugo pripremao za nesuđeni meč s Hunterom i sada bi, nakon što je cijela priča propala, mogao napraviti pauzu.

“Ako se ovo oduži, morat ću napraviti stanku. Nitko se nikad nije za jednu borbu pripremao sedam mjeseci i jasno je da ću se morati odmoriti. Borba s Hunterom trebala je biti u ožujku, pa u travnju, pa u svibnju, pa u srpnju i ja cijelo vrijeme mislim da neću stati, da ću stisnuti zube jer to je meč karijere. No ne može to unedogled”, poručio je.