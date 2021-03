Zbog cijele situacije najbolji hrvatski boksač je izvisio

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, održao je medijski konferenciju u četvrtak u svojoj dvorani u Zagrebu, a razlog je najveća borba u njegovoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri, protiv Amerikanca Michaela Huntera. Tim povodom progovorio je i o činjenici da neće ove godine imati priliku boriti se za medalju na olimpijskim igrama u Tokiju.

“Da, nažalost ništa od Olimpijskih igara… Sjetimo se prošle godine što se događalo. Ni tad nisam puno pričao, šutim i radim, ali ja sam prihvatio izazov od Hrvatskog boksačkog saveza da se borim s najboljim amaterom i rekao tko pobijedi, neka ide na oba kvalifikacijska turnira ili izabere koji mu šaše. Oni su to odbili i rekli da Marko ide na europske, ja na svjetske. Da je bio taj scenarij koji sam ja htio, pobijedio bih Marka, izabrao europske kvalifikacije i bio jedini naš boksač na OI. To je pogreška vodstva hrvatskog boksa. Nisu to mogli predvidjeti. Nažalost, ja sad svoju priliku gubim kad su svjetske kvalifikacije otkazane, gubim šansu ostvarenja svog sna. Nadam se da će se ovaj dečko, Marko, oporaviti od nokauta koji je dobio u Turskoj, i da osvoji medalju na OI. Doživio je teški nokaut, ne krivim njega, ali vodstvo saveza je pogriješilo. Imali su boksača koji je spreman promijeniti svoj plan priprema i otići na OI. Sad neka se nose s tim.12:46 – Kada bih mogao birati između olimpijskog zlata ili svjetske titule? Situacija je takva kakva je, oboje mi znači jednako”, rekao je Hrgović.