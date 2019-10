HRGOVIĆ PROGOVORIO O SLJEDEĆEM MEČU I OLIMPIJSKIM IGRAMA: ‘Nemojte me uvlačiti u taj babinjak, u Tokiju mogu osvojiti zlato’

Hrgović je rekao svoje mišljenje o dva velika pitanja

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović u novom intervjuu je rekao da i dalje nije definirano protiv koga će se točno boriti u sljedećoj borbi, a govorio je i o nastupu na Olimpijskim igrama sljedeće godine, što mu je velika želja.

Hrgović će nastupiti na najvećoj ovogodišnjoj priredbi 7. prosinca u Saudijskoj Arabiji i to u predborbi Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza. Mediji su ovaj tjedan pisali kako je Hrgović je doznao ime svog novog protivnika i to će biti iskusni Amerikanac Ericu Molini, no čini se da nije sve riješeno.

Čeka protivnika

“U Hrvatskoj su mi protivnika već odredili, sada još samo da to učini i moj promotor. Molina je samo jedan od onih s kojima se pregovara, ja čak nisam ni spomenuo njegovo ime, a onda se netko napravio pametan pa objavio da je to on. Ja bih volio da to bude on ili netko iz tog ranga boraca, no još uvijek ne znam hoće li prihvatiti”, izjavio je Hrga u razgovoru za Večernji list.

El Animal @Filip_Hrgovic out again in December….so far FOUR world ranked opponents refused to fight. Opponent announced next week….the others will be named and shamed! pic.twitter.com/YMArbu3qTN — Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) October 12, 2019

Nastup hrvatskog boksača na priredbi na kojoj će se boriti Joshua i Ruiz izvrstan je potez za njegovu promociju.

“Čudo je, gledano s poslovne strane, što su me moji promotori tamo uspjeli ugurati. A taj događaj bit će čudo u poslovnom svijetu, pa će VIP ulaznice stajati 10 tisuća eura. S obzirom na to s koliko se nestrpljenja očekuje uzvrat Joshue i Ruiza, bit će to po gledanosti jedna od top pet borbi u povijesti boksa”, izjavio je Hrgović, kojemu bi pobjeda u Saudijskoj Arabiji donijela puno dobroga.

Veliki korak

“To bi bio veliki iskorak jer oči cijelog sportskog svijeta bit će uperene u tu priredbu, između ostalog i zbog protivnika koji će biti najjači do sada. Ako sve dobro prođe, sigurno bih ušao u top deset na većini rang-ljestvica. Ne vjerujem da će to biti posljednja borba prije Joshue i Ruiza, ali bit ću u programu koji će biti emitiran na DAZN-u”, prokomentirao je.

Hrgović ne skriva da ima veliku želju nastupiti na Olimpijskim igrama sljedeće godine u Tokiju, a oko toga se prije tri tjedna stvorila veliki skandal u kojemu je proslavljeni trener i izbornik boksačke reprezentacije Leonard Pijetraj napao Hrgovića i proslavljenog bnoksača Željka Mavrovića, nakon čega je brzo smijenjan.

U Tokiju po zlato

Pijetraj je, naima, htio da plasman na Olimijske igre pripadne amaterskom boksaču Marku Milunu, a ne Hrgoviću koji već duže vrijeme nije odradio borbu kao amater.

U EPICENTRU JE NEZAPAMĆENIH DOGAĐANJA: ‘Ne zanima me odnos Lea i Hrgovića, želim samo ići na OI. Može i preko Hrge, nema problema’

U cijelu situaciju Hrgović nije htio ulaziti, samo je rekao: “Neću to komentirati. Nemojte me uvlačiti u to blato hrvatskog boksa, u taj babinjak. Ja imam želju nastupiti u Tokiju i mogu osvojiti zlato ako me podrže HOO i HBS”, poručio je.