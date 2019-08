HRGOVIĆ OBJAVIO SENZACIONALNU VIJEST: El Animal otkrio detalje razgovora s najmoćnijim čovjekom u svijetu boksa, palo veliko obećanje

Hrgovićevi promotori kazali su kako bi do kraja godine Hrgovića mogli gledati u još dvije borbe. Najavljeno je kako bi Hrgović mogao nastupiti u predborbi Joshua – Ruiz

Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović u nedjelju ujutro u meksičkom Hermosillu je obranio WBC internacionalni pojas protiv 26-godišnjeg Meksikanca Marija Heredije (16-7-1, 13 nokauta).

[VIDEO] FILIP ‘EL ANIMAL’ HRGOVIĆ RAZVALIO JE MARIJA HEREDIJU U 3. RUNDI: Kanonadom svojih bombi obranio je WBC internacionalni pojas

“Nije bilo lako. Očekivao sam njegov jak start. Tako je i bio. Krenuo je jako prvih par rundi. Znao sam da će se ispucati. Prve dvije runde sam loše odradio. Noge su bile mrtve, ali nekako kao da sam znao da mu dolazi kraj i odradio sam dovoljno što je trebalo za pobjedu. Znao sam da ide dolje u trećoj rundi”, poručio je Hrgović u kamere RTL-a nakon pobjede.

Legalan udarac

“Pritužbe sucu? Nije me dekoncentrirao. To je legalan udarca. I prije nego što nas je sudac upozorio. To je jedan znak slabosti i sve je išlo prema tome da završi meč u trećoj rundu”, dodao je. Hrgović je prije meča imao problema s lijevom rukom.

“Lijeva mi je dosta bila u lošem stanju. S njom sam se samo namještao, nisam je bacao, kad sam je bacao dosta me boljelo. Rekao sam da ću ga pobijediti desnom”, rekao je hrvatski boksač.

Razgovor s Hearnom

Otkrio je i da je nakon meča razgovarao s najmoćnijim promotorom u ovom trenutku Eddijem Hearnom.

“Rekao mi je da će me staviti na undercard Joshua i Ruiz. Jako se veselim ako će to ispuniti. Rekao sam mu ‘Daj mi najjačeg na svijetu! Daj mi neko ime, daj mi nekog opasnog. Potegni malo dublje u džep i daj mi nešto najbolje na svijetu. Tada ću i ja biti najbolji’. Spreman sam za sve, za svakoga. Kad god, sad ili poslije meča. Come on baby“, poručio je i na se zahvalio gledateljima RTL-a i svojim trenerima.

Kasnije tijekom današnjeg dana, nakon ‘RTL-a Danas’ moći ćete pogledati i snimku borbe, kojoj prethodi studijska emisija od 19:15 sati te nakon snimke i analiza u kojoj će sudjelovati Filip Brkić, te uz velikog Željka Mavrovića naš još jedan proslavljeni boksač, Stjepan Božić