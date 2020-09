El Animalu bi se uskoro mogla ostvariti želja

Najbolji hrvatski boksač u teškoj kategoriji Filip Hrgović u subotu je u danskom Strueru početkom druge runde nokautirao 39-godišnjeg Grka Alexandrea Kartoziju, te tako ostvario 11. pobjedu u karijeri u isto toliko mečeva, od čega devetu nokautom. Hrgoviću je ovo bio prvi meč nakon skoro deset mjeseci pauze, odnosno nakon što je nokautirao Amerikanca Erica Molinu početkom prosinca prošle godine.

Sljedeći protivnik Filipa Hrgovića, za mjesec dana, bit će 39-godišnji Amerikanac Rydell Booker, koji u karijeri ima 26 pobjeda i tri poraza, i dobro poznaje Hrgovića jer su zajedno sparirali.

El Animal najavio je još jednu borbu do kraja godine, ali se još uvijek ne zna tko će mu biti suparnik. Spominje se borba s Danielom Duboisom, Britancem s omjerom pobjeda i poraza 15:0 i trenutačno po BoxRecu 21. teškašu svijeta. Po istoj toj ljestvici Hrgović je 32.

HRGOVIC v DUBOIS NOW? – NISSE SAUERLAND / TALKS WARREN/HEARN MEETING, BRIEDIS-DORTICOS, FURY, JOSHUA https://t.co/VdRT4NXPZZ — iFL TV™ (@IFLTV) September 25, 2020

“Volio bih se boriti s njim. Sjajan je boksač, jako je popularan… Rado bih se borio s njim. On je veliko ime, dolazi iz zemlje s velikim tržištem, iz Velike Britanije. Za mene bi to bio sjajan meč. U Londonu smo odradili odlične sparinge. Jako je hrabro od njega i Joea Joycea što su prihvatili međusobnu borbu jer je to jako opasno za njih. Svaka im čast. Smisao boksa je da se najbolji bore međusobno. Taj stara škola”, kazao je Hrgović u razgovoru objavljenom na Twitteru Teama Sauerland.

“Tko će pobijediti u tom meču? To je stara škola i sviđa mi se taj mentalitet, ja sam takav. Želim se boriti s najboljima. Što se tiče pobjednika mislim da je Joyceovo amatersko iskustvo velika prednost. Prošao je puno više od Duboisa. Iskusan je i izdržljiv i to će biti previše za Duboisa, ali to je moje mišljenje”, poručio je.

If Dubois beats Joyce, then let's see if Frank Warren will put Dubois up against @Filip_Hrgovic doubt it though both Warren and dubois are chicken. — 4qdudes (@4qtwits) September 28, 2020