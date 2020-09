HRGOVIĆ JE ZALUDIO ENGLEZE: The Sun sipa komplimente na njegov račun; ‘Ovo je bio nokaut godine…’

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović u subotu je impresivnim nokautom u drugoj rundi pobijedio Grka Alexandrea Kartoziju i ostvario svoju 11. uzastopnu profesionalnu pobjedu.

[VIDEO] JESTE LI SVJESNI ŠTO JE HRGOVIĆ NAPRAVIO GRKU? ‘Ušao sam u ring nakon borbe, čovjek je skoro umro…’

U drugoj rundi bila je nepuna minuta dovoljna da Hrga završi ovu borbu. Hrgović je svog protivnika imao na užu, lijevi direkt bacio je kao mamac, a snažnim udarcem desnicom završio je posao protiv Grka.

Taj njegov potez glasno je odjeknuo u boksačkom svijetu pa je tako i slavni engleski tabloid The Sun u ponedjeljak objavio članak s naslovom “Pogledajte nokaut godine’.

Watch 'KO of the year' as 'animal' Hrgovic leaves opponent out cold on the ropes https://t.co/2vRCuorr16

— Sun Sport (@SunSport) September 27, 2020