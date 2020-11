El Animal već dulje vrijeme traži borbu s najjačim boksačima iz kategorije

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović i nakon pobjede nad Rydellom Bookerom proteklog vikenda prozvao je najjača imena teške kategorije da izađu u ring s njim. Jedno od imena koje je na njegovom popisu bilo je ono Michaela Huntera.

“DAZN je izrezao trenutak kada me prozvao. Znaju da ako tri puta izgovori moje ime da će se pojaviti babaroga”, napisao je na Twitteru 32-godišnji Amerikanac malo nakon toga.

A o mogućnosti ovog meča govorio je promotor Eddie Hearn.

HEARN PRONAŠAO EL ANIMALU PROTIVNIKA: ‘Bila bi to vrlo teška borba za Hrgovića. Mislim da nema onih koji je ne žele vidjeti’

“Znam da je sparing nešto sasvim različito od meča, ali kada je sparirao s Davidom Hayeom, Haye je rekao da se ovaj dečko stvarno zna boriti. Znamo što se dogodilo u sparingu Hrgovića i Duboisa, ovaj dečko je opasan, poseban. Treba se boriti protiv Michaela Huntera. To je borba. Razgovarao sam s Kalleom Sauerlandom, našim promotorskim partnerom oko Hrgovića, to bi bila sjajna borba. Siguran sam da Hunteru ne možemo platiti kao što smo platili dok je boksao pod Matchroomom, ali sam uvjeren da je tu u igri dobar novac i to je odličan meč za obojicu. Nitko se ne želi boriti s Hrgovićem jer je preopasan, stoga Hrgović – Hunter, idemo”, rekao je Hearn.

Nakon njega sad a se javio Hrgovićev promotor Nisse Sauerland.

“Borba s Hunterom bila bi sjajna. Prihvatili smo ju već jednom u Saudijskoj Arabiji, ali on je tada opravdano odabrao borbu s Povetkinom što je u potpunosti razumljivo. Dajte nam ga, on je odlično ime. Cijenim ga kao borca, bori se protiv bilo koga i ne posustaje. Mislim da je Hrgović presnažan za njega, ali fanovi žele vidjeti tu borbu i ona ima smisla za obojicu”, poručio je Sauerland.

Na njegove riječi reagirao je Hunter kratkom objavom na Twitteru citirajući Muhammada Alija.

“The hands can't hit what the eyes can't see.” 🐐 https://t.co/Hr3GwgZzPg — Michael Hunter ll (@MichaelHunterII) November 11, 2020

“Ruke ne mogu udariti ono što oči ne mogu vidjeti”.

Cijeli citat, inače, glasi: “Leti kao leptir, bodi kao pčela. Ruke ne mogu udariti ono što oči ne mogu vidjeti.”

Hunter je tijekom karijere ostvario 18 pobjeda, s Aleksanderom Povetkinom meč je završio bez pobjednika, dok je izgubio samo od Oleksandra Usyka.