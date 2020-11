JEDNA OD NAJVEĆIH NBA ZVIJEZDA MIJENJA KLUB? Nevjerojatno što je učinio da mu se ta velika želja i ostvari

James Harden je vodstvu Houstona poslao jasnu poruku da ne želi više ostati u Rocketsima te da mu je želja preseliti se u Brooklyn Netse, gdje bi ga dočekali nekadašnji suigrač iz Oklahoma City Thundera Kevin Durant te Kyrie Irving s kojim je dijelio svlačionicu u američkoj reprezentaciji.

Harden je toliko željan odlaska iz Houstona da je odbio postati prvi igrač u povijesti NBA lige koji bi godišnje zarađivao više od 50 milijuna američkih dolara. Naime, američki ESPN je objavio da je vodstvo Rocketsa ponudilo 31-godišnjem Hardenu dvogodišnje produženje ugovora vrijedno 103 milijuna USD, povrh 133 milijuna za sljedeće tri sezone iz sadašnjeg važećeg ugovora.

Sources: After turning down an extension offer to become the first $50M a year player in league history, James Harden’s message to Houston is clear: Get me to Brooklyn. Rockets and Nets have been in contact, but there’s been no meaningful dialogue. https://t.co/qwJOQOxz5U

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020