HONDA SE POVLAČI IZ FORMULE 1, ZNA SE I ZAŠTO: ‘Ne radimo to zbog pandemije koronavirusa’

Japanski konstruktor Honda čije motore koriste momčadi Red Bull i AlphaTauri objavio je u petak da se povlači iz Formule 1 na kraju sezone 2021. i da će se posvetiti ‘tehnologiji nulte emisije’.

Objašnjavajući svoje povlačenje Honda, koja se vratila u Formulu 1 2015., kao razlog navodi nove ciljeve u proizvodnji neutralnih motora što se tiče emisije ugljika te “cilja ostvariti ugljičnu neutralnost do 2050.”

Honda have announced they will say goodbye to F1 at the end of 2021

Red Bull – on behalf of both their works team and AlphaTauri – remain committed to Formula 1 beyond 2021 until at least the end of 2025#F1

— Formula 1 (@F1) October 2, 2020