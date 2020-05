HOLYFIELD OTKRIO PO KAKVIM BI SE PRAVILIMA BORIO S TYSONOM: Ovo će razočarati navijače

To bi bio treći međusobni meč legendarnih boksača, a u prva dva je slavio Holyfield

Legendarni boksači 53-godišnji Mike Tyson i četiri godine stariji Evander Holyfield u fokusu boksačke javnosti nakon što se pojavila informacija da bi po treći put mogli ući u ring u egzibicijskom meču od kojeg bi zarada išla u humanitarne svrhe, za pomoć oboljelima od koronavirusa.

HOLYFIELD POTVRDIO DA DOGOVARA BORBU S TYSONOM: Internetom kruži i poster na kojem piše kad i gdje bi se mogli boriti

Tyson i Holyfield borili su se dvaput dosad, prva borba bila je u rujnu 1996. godine, a druga krajem lipnja 1997. godine. Oba je puta slavio Holyfield, a u njihovoj drugoj borbi dogodila se jedna od najkrvavijih scena u povijesti boksa u kojoj je Tyson odgrizao Holyfieldu komadić uha.

Razgovori u tijeku

“Moji ljudi razgovaraju s njegovim ljudima. Mogla bi se naša borba dogoditi, nije nikakav problem”, rekao je Holyfield u podcastu The 3pt Conversion.

Mike Tyson vs Evander Holyfield Rematch Reportedly in the Works https://t.co/8Fl6M5kUi2 pic.twitter.com/9Fes28xz9Z — NFL Draft Diamonds (@DraftDiamonds) May 16, 2020

U utorak je britanski Daily Mail razgovarao s Holyfieldom koji im je rekao kakva bi mogla biti biti pravila u srazu legendi.

Zna što želi

“Moje mišljenje je – ako to možemo napraviti, idemo to napraviti. Znam da bi to moglo biti veliko jer svi znaju tko je Mike i tko sam ja. Ako se dogodi, onda u tome ne smije biti onih drugih stvari koje se događaju s Tysonom. Nitko neće biti pobjednik i neće ići na nokaut. Egzibicija”, rekao je Holyfield pa dodatno pojasnio svoju stranu:

“Zapravo se nisam htio vratiti u ring jer sam uvijek govorio da je to to kad prestanem. Ali egzibicija je drugačija, neću se ubijati ni za koga. Neću ići na nokaut i ne želim više od tri runde po tri minute. To ćemo napraviti na primjeren način, ali ja ću biti u sjajnoj formi. Ne želim da netko misli da ako me udari da im neću uzvratiti. Ne znam hoće li to biti Mike, a ako ne bude, očito nam nije suđeno”, zaključio je.