ZOI, HOKEJ NA LEDU: Slovenci nakon pada igrača na dopinškoj kontroli na dramatičan način ostali bez četvrtfinala

Olimpijski turnir u hokeju na ledu dobio nove četvrtfinaliste

Hokejaši SAD-a i Norveške plasirali su se u četvrtfinale olimpijskog turnira na ZOI u Pjongčangu, Amerikanci su u susretu drugog kruga natjecanja s visokih 5-1 (0-0, 3-1, 2-0) svladali Slovake, dok su Norvežani u dramatičnoj utakmici sa 2-1 (0-1, 0-0, 1-0; 1-0) u produžetku nadigrali Slovence.

SAD protiv Češke

SAD je protiv Slovačke stigao do prednosti od 3-0 golovima početkom druge trećine, a strijelci su bili Ryan Donato (21:36), James Wisniewski (22:20) i Marc Arcobello (33:30). Nadu Slovačkoj nakratko je vratio Peter Čeresnak (36:54), no u posljednjih 20 minuta su Garrett Roe (49:52) i Ryan Donato (56:46) postigli još dva pogotka za SAD za konačnih 5-1. Amerikanci i Slovaci igrali su i u prvom dijelu natjecanja, a tada su Amerikanci bili bolji sa 2-1. SAD će u četvrtfinalu igrati protiv Češke.

Norveška na Rusiju

Slovenija je bolje počela utakmicu protiv Norveške i za to bila nagrađena vodećim golom Jana Urbasa (6:38) u situaciji s igračem više. No, Slovenci svoju dominaciju u prve dvije trećine nisu uspjeli okruniti povećanjem prednosti, da bi u trećoj trećini Norvežani bili opasniji i poravnali preko Tommyja Kristiansena (43:06). Do kraja treće trećine više nije bilo pogodaka pa se ušlo u produžetak u kojemu su Slovenci imali dvije minute igrača više tijekom kojih su stvorili nekoliko izglednih prilika, ali nisu uspjeli poentirati. Kada su se Norvežani kompletirali uslijedila je njihova brza akcija koju je pogotkom za prolazak u četvrtfinale okrunio Alexander Bonsaksen (63:06). Ovom pobjedom Norveška je izborila četvrtfinalni ogled protiv Rusije.

Od 13.10 sati igrat će se preostala dva dvoboja drugog kruga, Finska će igrati protiv Južne Koreje, a Švicarska protiv Njemačke. Pobjednik utakmice Finska – Južna Koreja u četvrtfinalu će igrati protiv Kanade, a bolji iz susreta Švicarska – Njemačka protiv Švedske.