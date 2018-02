Medveščak je porazom pao na posljednje, šesto mjesto

U susretu 5. kola druge faze EBEL lige, hokejaši Medveščaka su na gostovanju u Klagenfurtu izgubili od KAC-a 4-5 (0-2, 0-0, 4-1) primivši dva gola u posljednjoj minuti utakmice.

Medveščak je vodio 2-0 i 3-1, a na ulazu u posljednju minutu imao je pogodak prednosti (3-2), ali to nije bilo dovoljno za osvajanje bodova u Klagenfurtu. Medvjedi’ su i u prošlom kolu ispustili vodstvo 2-0, tada su tri minute prije kraja utakmice vodili protiv Red Bulla, a na koncu su izgubili.

Kazne u posljednjim min utakmice koštale su Medvjede i nakon vodstva,utakmica je završila 4-3 u korist @EC_KAC pic.twitter.com/woTy4SbQ8L — KHL Medvescak Zagreb (@KHL_MedvescakZG) February 21, 2018

Nevjerojatan propust na kraju

Medveščak je u Klagenfurtu poveo 2-0 golovima Jozefa Baleja (1:59) i Sondrea Oldena (15:51) i dva gola viška je zadržao do konca druge trećine. U prvoj minuti posljednje dionice smanjio je Manuel Ganahl, no tri minute kasnije Balej vraća na plus dva (3-1). Andrew Kozek je u 56. smanjio na 2-3, a u posljednjim trenucima susreta KAC je okrenuo rezultat golovima Martina Schumniga (59:41) i Ganahla (59:54).

Medveščak je nakon ovog poraza pao na posljednje, šesto mjesto s tri boda, dok je KAC sada četvrti s pet bodova. Na vrhu ljestvice su Vienna Capitalsi sa 19 bodova. Iduću utakmicu Medveščak će igrati za dva dana u Ledenoj dvorani Doma sportova protiv istog suparnika.

Uz poraz stigla i kazna

Dodajmo, kako je Disciplinska komisija EBEL-a kaznila Medveščak zbog incidenata za vrijeme utakmice protiv Red Bulla (2-3). Liga je sa 1000 eura kaznila Medveščak zbog tehničkih nedostataka i poteškoća sa signalom video sustava u dvorani koji su omeli Live Stream na zagrijavanju momčadi i prvih 10 minuta utakmice kao i zbog bacanja nedozvoljenih predmeta na led.

Uz navedenu disciplinsku mjeru Liga je Medveščaku odredila i uvjetnu kaznu u visini 5000 eura ukoliko se slična situacija ponovi uz napomenu kako je ovo prvi puta da se ovakav slučaj dogodio u Zagrebu.