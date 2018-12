KRAJ MEDVEŠČAKOVE AVANTURE U EBEL LIGI: Zbog financijskih problema prijeti im izbacivanjem, danas možda igraju posljednju utakmicu

Avantura Medvaščaka u Ebel ligi mogla bi doći kraju

Austrijski mediji navode kako KHL Medveščak uskoro izlazi iz lige. Točnije, izbaciti ga želi vodstvo EBEL-a zbog teških financijskih problema i velikih zaostataka u plaćanjima igrača i osoblja. Današnja utakmica protiv Znojma u 17:30 mogla bi im biti zadnja utakmica u ligi, a momčad Aarona Foxa očekuju neizvjesni sati u kojima će čelnici kluba pokušati osigurati goli život.

“Igrači Medveščaka slobodno mogu otići. Zamoljeni su da odigraju još ovaj vikend. Međutim, stanje je katastrofalno još od samog početka sezone. Hrvati su na rubu bankrota i neće se više moći natjecati u EBEL-u nakon internacionalne stanke”, kazao je za Sky jedan od čelnih ljudi lige, Bernd Freimuller.

Slijedom medijskih upita te upita navijača zbog objava u austrijskim medijima, donosimo službenu izjavu Klubahttps://t.co/URt9jxns1p — KHL Medvescak Zagreb (@KHL_MedvescakZG) December 9, 2018

Oglasili se iz kluba

Slijedom medijskih upita te upita navijača zbog objava u austrijskim medijima, a koje prenose i poneki domaći mediji, donosimo službenu izjavu kluba:

“Možemo potvrditi kako naš menadžment trenutno ima novi izazov zbog povlačenja sponzora koji je bio najavljen kao siguran na početku sezone. Tražimo najbolje rješenje za Klub kako bi završili sezonu. Klub planira do kraja ispuniti sve svoje obaveze ove sezone no sigurno je kako će zbog nastale situacije, uzrokovane povlačenjem najavljenog sponzora, doći do određenih organizacijskih promjena.”