NHL dogovorio s kompanijom Walt Disney i s ESPN-om novi sporazum o televizijskim pravima

Uprava sjevernoameričke profesionalne hokejaške lige NHL dogovorila je s kompanijom Walt Disney i s ESPN-om novi sporazum o televizijskim pravima.

Novi ugovor stupit će na snagu sa sezonom 2021./22.

Prema pisanju američkih medija, NHL bi od sljedeće godine za svaku sezonu trebala dobiti 400 milijuna dolara (336,1 milijuna eura).

Novi ugovor stupit će na snagu sa sezonom 2021./22., a trebao bi trajati do kraja sezone 2027./28. Do tada će NHL sakupiti 2,8 milijardi dolara prihoda od prodaje televizijskih prava. To je gotovo dvostruko više od trenutnog ugovora s američkom televizijskom mrežom NBC.

‘Partnerstvo je velika prednost’

“Partnerstvo između najbolje hokejaške lige na svijetu i Walta Disneya velika je prednost za naše navijače i našu igru”, rekao je Gary Bettman, povjerenik NHL-a.