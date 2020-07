HOFFENHEIM IMA NOVOG TRENERA: Kramarića i društvo u novoj sezoni će voditi strateg ekipe koja je nedavno osvojila Treću ligu

Tijekom igračke karijere koju je okončao 2010. godine, Hoeness je igrao i za B momčad Hoffenheima u sezoni 2006./07., kad je klub bio u trećoj ligi

Sebastian Hoeness, sin nekadašnjeg njemačkog reprezentativca Dietera Hoenessa, postavljen je za novog trener Hoffenheima, a potpisao je trogodišnji ugovor, objavio je u ponedjeljak ovaj bundesligaš na svom internetskom portalu.

Ovaj 38-godišnjak je došao na klupu momčadi u kojoj je hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić bio najbolji strijelac u prošloj sezoni te sa četiri pogotka u posljednjem kolu potopio Borussiju Dortmund, čime je Hoffenheim izborio nastup u Europskoj ligi.

To mu je prvi klub

Hoffenheim je četiri kola prije kraja prvenstva ostao bez trenera, kad je klub napustio Nizozemac Alfred Schreuder, a privremeno je dužnost prvog trenera obnašao Marcel Rapp.

Hoeness dolazi s pozicije glavnog trenera B momčadi Bayerna koju je u prošloj sezoni vodio do naslova prvaka u Trećoj ligi. Tijekom igračke karijere koju je okončao 2010. godine, Hoeness je igrao i za B momčad Hoffenheima u sezoni 2006./07., kad je klub bio u trećoj ligi. Hoffenheim je prvi klub koji će voditi u elitnom razredu njemačkog nogometa.

Razvoj mladih

“Angažman u Hoffenheimu je veliki izazov kojem se doista veselim. Osnovna klupska filozofija se poklapa s mojim nogometnim idejama”, izjavio je Hoeness u klupskom priopćenju.

“Bili smo u kontaktu sa Sebastianom već jako dugo, jer smo impresionirani njegovim radom. Dokazao je da može od mladih igrača stvoriti snažnu momčad i razvijati njihove pojedinačne kvalitete”, rekao je sportski direktor Hoffenheima Alexander Rosen.

Hoffenheim s pripremama za sljedeću sezonu započinje 2. kolovoza.