Za malo više od tjedan dana počinje Euro, a tamo nakon dugo vremena neće biti Štrleka

Hrvatski rukometaši završili su drugu fazu priprema za Europsko prvenstvo. Prije nego što se reprezentacija počela okupljati javnost je uzdrmala vijest da Lino Červar za ovo prvenstvo neće imati na raspolaganju jednog od najvažnijih igrača proteklog desetljeća Manuela Štrleka.

‘ISTINA’ O ODLUCI KOJA JE ŠOKIRALA RUKOMETNU NACIJU: Izbornik progovorio za Net.hr: ‘Nisam se prema njemu odnosio kao prema balavcu!’

„Pada li mi teško neodlazak na Euro. Naravno da da. Nakon 11 godina ovo je prvo prvenstvo na kojem neću biti. To je puno godina u reprezentaciji i vremena provedenog sa suigračima, puno odricanja. U vrijeme blagdana nisi s obitelji i naravno da mi ovo pada teško. I svima je uvijek cilj igrati za reprezentaciju i biti na prvenstvu, rekao je Štrlek za RTL. Potom je progovorio i kako je došlo do toga da ovaj put ne brani hrvatske boje.

Zahvalio mu

„Izbornik i ja smo imali dva sastanka i donio sam takvu odluku i na tome bih stao. Izbornik i ja smo to riješili i o čemu smo pričali neka ostane tajna. Puno im sreće želim. Svaka čast njemu. S 18 godina me uveo u reprezentaciju i doveo me u Zagreb. Imam puno poštovanje prema njemu. Ne zamjeram nikome ništa. To je profesionalni sport. Imam 31 godinu, imam još puno vremena postići još puno vrhunskih rezultata i s reprezentacijom i s klubom“, poručio je Štrlek.

Červar će ovaj put na prvenstvo voditi puno mladih igrača.

„Sigurno ima mladosti i iskustva. Jedna dobra kombinacija. Nažalost što se moramo dotaknuti ozljeda. Taj ritam u rukometu je paklen. Svake godine je prvenstvo. Ima sve više i klupskih natjecanja. Naporno je i teško i normalno da ima ozljeda“, kazao je. Njegov izostanak Červar nastoji riješiti s Mandićem i Ravnićem.

ČERVAROVA ‘BOLNICA’ SE POVEĆAVA: Hrvatska će na Euro bez opasnog PPD-ovog bombardera

“Sigurno će me dobro zamijeniti. Mandić je već na prošlom prvenstvu odigrao sjajno. I vjerujem da na svakoj poziciji imamo odlične igrače“, dodao je.„Favoriti? Francuska, Njemačka, Švedska, Danska, Hrvatska, Španjolska, Norveška“, nabrojao je i poželio sreću Kaubojima.

„Svim srcem su navijati za dečke i sigurno da ću biti najveći navijač i želim im da osvoje zlato“, istaknuo je. Za kraj je dogovorio na pitanje je li ovo njegovo konačno zbogom reprezentaciji.

„Pa ja se nadam da ću opet igrati za reprezentaciju. Nije ovo bilo nikakvo zbogom. Ovo je bila trenutka odluka. Bit ću tu ako će trebati moja pomoć u budućnosti. Ja sam spreman i vidjet ćemo”, završio je.