HOĆEMO LI U 2019. GLEDATI OBRAČUN KOJI CIJELI SVIJET PRIŽELJKUJE? ‘Već me mjesec dana preklinje za borbu s njim’

Padne li dogovor meč će sigurno probiti sve granice kada je u pitanju zarada.

Američki boksač Floyd Mayweather u ponedjeljak je za dvije minute prebio Japanca Tenshina Nasukawu što mu je donijelo devet milijuna dolara. Nakon tog meča opet se aktualizirao njegov potencijalni obračun s UFC-ovim prvakom Habibom Nurmagomedovom. O tome je za TMZ progovorio menadžer ruskog borca Ali Abdelaziz.

Laka lova

“Mislim da se Floyd boji. Dopisujemo se posljednjih mjesec dana. Ako kaže da to nije istina sve ću staviti online. On me preklinje za borbu s Habibom. Rekao sam mu da ima 57 godina, da mu je tijelo slabo, da ima malu glavu. Ljudi misle da sam lud, ali ja zaista vjerujem da bi ga Habib prebio. On misli da je Habib laka lova, ali on je puno mlađi, jači, čvršći od Conora koji je s njim izdržao do 11. runde. Hbib ne bi odustao kao što je to Conor uradio”, rekao je i nastavio.

“Floyd nije borac, on je sportaš. U UFC-u morate biti kompletan borac. On bi dobio teške batine da ga uhvatimo na ulici, jer, ne zna se braniti u takvoj borbi. Nema hrabrosti ući u takav meč. S druge strane, Habib će se boriti i u liftu, telefonskoj govornici, bilo gdje… Floyd se može boriti samo u boksačkom ringu. Ipak, ako želi taj meč dobit će ga. On nema mu*a ući u kavez i borit ćemo se protiv njega po pravilima boksa i nema nikakvih problema, prebit ćemo ga. Sviđa nam se ta ideja, ali on mora doći sa mnogo boljom ponudom. Zna Floyd dobro što to znači”, završio je.