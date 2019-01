HOĆEMO LI NAPOKON GLEDATI MOĆAN HAJDUK? Novi je trener simbol projekta, sada će se vidjeti vjeruju li na Poljudu u proklamirane ideale

Hajdukov novi trener ima jasan plan, viziju i metode kojom će je sprovesti u djelo, ali pitanje je hoće li dobiti vrijeme potrebno za realizaciju svog projekta

Bilo je samo pitanje vremena, čini se.

Zoran Vulić izdržao je samo devet prvenstvenih utakmica u svom petom mandatu na klupi Hajduka. Trener koji je od samog imenovanja djelovao kao vatrogasac, kao privremeno rješenje dok se ne pronađe dugoročni zamjenik Željku Kopiću, napustio je Poljud u trenutku jedne od ozbiljnijih institucionalnih i identitetskih kriza kroz koje klub prolazi od “nulte godine” i restrukturiranja 2011.

Nakon što su lani nijanse dijelile Kopića od dvostruke krune, Hajduk je u novu sezonu ušao potpuno indiferentno. Igra se raspala, rezultati su trpili, a ključni igrači su ili napustili klub ili ušli u otvorenu pobunu. Kopićev projekt završio je u plamenu, a klub se okrenuo provjerenom rješenju.

Devet kola kasnije, Hajduk je ponovo dobio novog trenera – po idejama i metodologiji sličnijeg Kopiću – koji je sušta suprotnost Zoranu Vuliću. Siniša Oreščanin je, čini se, oduvijek bio pripreman za preuzimanje vruće stolice na Poljudu.

Trener koji privilegira proces i sistem

Mladi trener, koji se dokazivao u Dinamu i Hajduku II, pridružio se Bijelima prije dvije godine, u sklopu restrukturiranja Hajdukove akademije koju je tada preuzeo Krešimir Gojun. Nakon godine dana vođenja Hajdukove omladinske momčadi, Oreščanin preuzima Hajdukovu drugu momčad i vodi je u Drugoj HNL. Pod njegovim vodstvom je Hajduk II igrao atraktivno, moderno, sa jasnim planom igre i metodama i mehanizmima provedbe istog u djelo na terenu.

Ukoliko je suditi po prve četiri utakmice na čelu prve momčadi, isto možemo očekivati i od Hajdukovih seniora. Međutim, stvari nisu tako jednostavne, a Oreščanina čeka pregršt izazova u njegovom prvom trenerskom poslu. Poraz protiv Dinama u posljednjem kolu prije zimske stanke ostavio je gorak okus u ustima, ali postoji dojam da je rezultat ovoga puta odao pogrešan dojam. Oreščaninova mlada momčad svakako je protiv prvaka djelovala aktivnije i ravnopravnije nego Vulićeva tijekom njegovog remija na Poljudu.

Logičan zaključak procesa koji su započeli prije nekoliko godina

Po prvi puta, još od Kopićeve lažne zore na zimu 2017., postoji plan, način igre kome se teži; asocijacija između igrača, proaktivnost u posljednjoj trećini. Međutim, odabir pravog trenera nije, barem ne u trenutnim uvjetima domaćeg nogometa, garancija da će ova strategija splitskog kluba polučiti rezultate. Stvarnost je puno nijansiranija od toga.

Na prvi pogled, imenovanje Oreščanina kao novog trenera samo je logičan zaključak procesa koji su započeli prije nekoliko godina. Doveden je na zahtjev voditelja akademije i jedne od osoba koja je ključna za definiranje dugoročnih ciljeva i metoda kluba, sticao je iskustvo sa mladim igračima, upoznao je sve strukture kluba.

Uostalom, riječ je modernom taktičkom treneru sa jasnim planom i programom, koji privilegira proces i sustav nad stihijom ad hoc rješenja. Mnogi igrači koji su upravo sada na pragu da postanu stupovi prve momčadi – Ante Palaversa, Darko Nejašmić, Domagoj Bradarić – pod njegovom su palicom stasali u seniorske igrače te neće imati problema prihvatiti njegovu nogometnu filozofiju.

Upravo je prvi iz navedenog trolista – talentirani Palaversa – u posljednjih par dana zavladao medijskim prostorom, kako u Hrvatskoj, tako i u Europi, budući da je njegovu profinjenost s loptom prepoznao jedan od najvećih nogometnih ideologa današnjice – trener Manchester Cityja Pep Guardiola. Palaversa je vezni igrač koji spaja nogometnu viziju Oreščanina i Guardiole – inteligentan u kretanju bez lopte, siguran s loptom u nogama, odličan u kratkoj i dugoj pas igri te ne treba čuditi da je City odvojio čak osam milijuna eura za njegove usluge.

Međutim, proces je dug, a nogometna filozofija koju Oreščanin prakticira zahtjeva upravo ono što Hajdukovi treneri u posljednje vrijeme nemaju – vrijeme.

Francesco Tahiraj – mikokozmos Oreščaninovog projekta

Uoči početka proljetnog djela sezone, na Poljudu vlada atmosfera opreznog optimizma. Iako je priča o borbi Hajduka i Dinama oko potpisa talentiranog albanskog napadača Francesca Tahiraja vjerojatno pretežno medijski konstrukt, nema sumnje da transfer predstavlja svojevrsnu pobjedu za Bijele. Hajduk je u posljednjih nekoliko godina doživio popriličan broj poraza – bilo ideoloških ili rezultatskih – tako da ova zima predstavlja dobrodošao moment mira i optimizma.

Hajdukov novi igrač je mlad, polivalentan, napadač koji je u posljednjoj sezoni i pol upisao 15 pogodaka i šest asistencija i koji će, unatoč tome što je još uvijek dosta upitnika po pitanju njegovog konkretnog učinka, dati dašak dugo očekivane kreacije i fluidnosti u Hajdukovu napadačku igru.

Tahiraj, na određeni način, predstavlja konkretizaciju Oreščaninovog projekta na terenu – pun potencijala i bez garancije da će odmah polučiti uspjeh. Zajedno, oni čine Hajdukov zalog za budućnost.

Proces je dug, ali metode su jednostavne

Moderni nogomet sve više naginje ka procesima, organizaciji i jasnim sustavima izgradnje igre. Jasno je to vidljivo kroz nevjerojatne uspjehe, između ostalih, Guardiolinog Cityja, Kloppovog Liverpoola te Valverdeove Barcelone. Sve su to primjeri trenera koji preferiraju određen stil nogometa – Guardiola pozicijski, Klopp sustav kontra-presinga, a Valverde svojevrsnu pragmatičnu kombinaciju i jednog i drugog.

Proces je dug i kompeksan, ali metode su jednostavne. Pepov City, kao i Oreščaninov Hajduk II počiva na uzorcima i strukturama – vratar je prvi plejmejker, lopta se iznosi iz zadnje linije, kasnije se implementiraju strukture i mehanizmi preko kojih se kreiraju šanse u protivničkoj polovici. Baza se nalazi u koordinaciji i mehanizmima, funkcioniranju igrača unutar jednistvenog sistema.

Lopta i prostor – to su dva ključna pojma oko kojih se vrti ideološki diskurs pozicijske igre. Jedno utječe na drugo, pa micanje lopte definira i pozicijski raspored igrača. Ali za usvajanje takvih uzoraka je potrebno vrijeme i, prije svega, vjera samih igrača.

Juego de posicion ili positionsspiel

Kada su uvjeti na mjestu, kada igrači vjeruju u viziju koju je zamislio njihov trener, kada imaju dovoljno vremena i ispravne metode tu viziju sprovesti u djelo – momčadi koje igraju pozicijsku igru (u španjolskom govornom području poznatu pod imenom “Juego de posicion”, u njemačkom “positionsspiel”) ostvaruju nevjerojatne rezultate. Pojednostavljeno do krajnjih granica, pozicijska igra stremi stvaranju viška (superirornosti) na terenu, bilo brojčano, bilo pozicijski, a to postiže jasnom raspodjelom igrača u zonama – centralnim i krilnim, obrambenim i napadačkim. Međutim, do toga se ne dolazi preko noći.

Quique Setien, koji je Betis izvukao iz sjene susjedne Seville i pretvorio ga u jednu od najatraktivnijih momčadi Španjolske, na to gleda ovako. “Uvijek svojim igračima kažem da pobjede moraju dolaziti kao posljedica dobrog rada. OK, izgubit ćemo tu i tamo, ali bitno je da vaši igrači znaju što očekujete od njih”, rekao je Španjolac za Independent.

‘Kada implementirate sistem morate biti uvjereni u njega’

“Kada implementirate određeni sistem i način igre, morate biti uvjereni u njega i prenijeti tu uvjerenost na svoje igrače”, nastavlja Španjolac, koji je ove sezone pobijedio Barcelonu na Nou Campu igrajući njihov stil nogometa i čiji je Betis ovog vikenda imao više od 75% posjeda lopte protiv europskog prvaka Real Madrida.

Upravo to bit će prva, možda i najbitnija, zadaća Siniše Oreščanina na Poljudu. Uvjeriti igrače Hajduka da prihvate njegovu nogometnu filozofiju – uvjeriti ih da mogu igrati na svoj način, bez kompromisa, i nositi se sa bilo kojom momčadi lige.

Hajduk je trenutno šesti na prvenstvenoj ljestvici, sa sedam bodova manje Lokomotive koja je na posljednjem mjestu koji vodi u Europu. Istovremeno, održali su se i izbori za nove članove Nadzornog odbora, a ne bi iznenadilo da nova upravljačka garnitura na Poljudu iskoristi prvu Oreščaninovu rezultatsku krizu (ili krizu igre, kojih će sigurno biti dok proces traje) ne bi li na trenersku fotelju postavila nekog svog čovjeka.

Vjeruje li Hajduk u vlatiti projekt?

Drugim riječima, imenovanje Siniše Oreščanina kao Hajdukovog trenera istovremeno je idealna, ali i potencijalno katastrofalna odluka. Jer, ako se odlučite na riskantan i hrabar, ali istovremeno i pohvalan, potez imenovanja mladog trenera sa vizijom, a onda mu, zbog internih previranja u upravljačkim strukturama kluba, ne date dovoljno vremena da plan provede u djelo, što to govori o samom klubu? Što to govori o Hajduku, koji stremi pokazati da se do uspjeha na terenu može doći na drugi način, da se rad, dugoročni plan i strategija isplate?

Oreščanin zna da će ova sezona biti tek postavljanje temelja za njegov konačni cilj – stvaranje funckionalne, moderne momčadi koja igra proaktivan nogomet i osvajanje prve titule nakon više od 13 godina. U Nejašmiću, Juriću i Palaversi ima trojicu talentiranih i polivalentnih igrača koji imaju sve osobine za igranje upravo takvog nogometa, Tahiraj će pomoći u kombinatorici u posljednjoj trećini i donijeti pogotke, a upitnik postoji samo na poziciji stopera, što nije nerješiv problem.

Pred Hajdukom je test vjerovanja u vlastiti model, u vlastiti put. Ako vodstvo kluba da povjerenje svom novom treneru, simbolu modernog projekta na Poljudu, čak i u neminovnim trenucima krize i poraza, znat ćemo – vjeruju dovoljno u vlastite ideale. U tom slučaju, čak i Oreščaninov projekt završi u porazu, bit će poražen pod vlastitim uvjetima. Ponekad je i to dovoljno.