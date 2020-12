Poznati košarkaš i trener Giuseppe Giergia (83) i legenda splitske košarke Toni Kukoč (52) ponovno su nominirani za ulazak u košarkašku Kuću slavnih u Springfildu u klasi za 2021. godinu.

Tijekom igračke karijere Giergia je sa Zadrom bio pet puta prvak Jugoslavije, a sa reprezentacijom Jugoslavije je osvojio dvije srebrne medalje na svjetskim prvenstvima (1963. i 1967). Kao izbornik vodio je reprezentaciju Hrvatske do bronce na SP u Kanadi 1994. godine.

Toni Kukoč je sa Jugoplastikom tri puta zaredom osvajao naslove europskog prvaka, bio je tri puta prvak NBA lige sa Chicago Bullsima, a sa reprezentacijom Hrvatske osvojio je srebro na OI 1992. u Barceloni, te brončane medalje SP 1994. i EuroBasketu 1995. U dresu jugoslavenske reprezentacije bio je svjetski prvak 1990. i dva puta europski prvak (1989, 1991).

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Announces Eligible Candidates for the Class of 2021. #21HoopClass

📰: https://t.co/vYbCbwb54d pic.twitter.com/wt8UKzWjiZ

— Basketball HOF (@Hoophall) December 22, 2020