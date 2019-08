HOĆE LI VATRENI PROMJENITI KLUB? Conte pronašao novo društvo Brozoviću, umjesto Perišića u Inter stiže još jedan Hrvat

Ivan Perišić uskoro bi trebao napustiti Inter, ali bi Brozoviću bi društvo u novoj sezoni mogao raditi drugi reprezentativni suigrač

On nam je jako važan, ne znamo hoće li to biti i ove godine, no intuicija nam govori da hoće zbog svega čime nam doprinosi. Njegov rad je vidljiv. Zabio je dva gola. Ništa me ne potiče na mišljenje da neće biti tako. No garanitirati nešto 100 posto… Ne znam hoće li nastaviti. U ovom trenutku računamo na njega kao i na sve igrače koje imamo.

Na taj način Ernesto Valverde odgovorio je na pitanje hoće li Ivan Rakitić i dogodine nositi dres Barcelone. Ostavo je tako vrata širom otvorena za glasine, a nove su se pojavile samo dan nakon tih riječi.

Prevaga u borbi s Juveom

Katalonski Sport objavio je u nedjelju da Inter inzistira na dovođenju Hrvata. Uz napomenu da će poslati ponudu za njega u slučaju da ne bude dio operacije Neymar.

“Čini se da će pitanje njegove budućnosti biti vruće do zadnjeg dana prijelaznog roka. Inter se nada da će ga dovesti. Baš kao i Antonio Conte. Rakitić je svjestan interesa Talijana. Smatraju ga igračem koji bi moga biti prevaga u borbi s Juventusom za naslov prvaka. Inter je zbog cijene čekao kraj prijelaznog roka u Engleskoj kako bi krenuo po njega”, piše Sport. Navode kako ga Barca ne misli pustiti za manje od 50 milijuna eura.

Trenutačno u veznom redu španjolskog prvaka vlada gužva i ne bi imali ništa protiv njegove prodaje. Međutim, problem Interu predstavlja to što ga Katalonci smatraju ključnim u operaciji povratka Brazilca Neymara jer je PSG pokazao interes za Hrvata.