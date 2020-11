Trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer okomio se na igru svoje momčadi u obrani nazvavši je neoprostivom, nakon što je njegova momčad u utakmici 3. kola grupne faze Lige prvaka doživjela poraz od 2-1 na gostovanju u Istanbulu kod turskog prvaka Bašakšehira.

LOVRENOV ZENIT U ZAVRŠNICI ISPUSTIO 3 BODA, TURCI STIGLI DO POVIJESNE POBJEDE: Višća i Demba Ba srušili veliki Manchester United

Domaća momčad je povela u 13. minuti, tako što je bosansko-hercegovački reprezentativac Edin Višća dugom loptom uposlio Dembu Baa, nakon što su Englezi imali udarac iz kuta, a nitko nije pazio na senegalskog napadača koji se iz svoje polovice sjurio prema Deanu Hendersonu i svladao istrčalog vratara preciznim udarcem sa 20-ak metara. Gol pogledajte ovdje.

Turci su u 40. minuti udvostručili prednost nakon što je Turuc oteo loptu Juanu Mati oko sredine igrališta, sjurio se po lijevoj strani i ubacio na suprotnu stranu, gdje je bio Višća koji je lakoćom svladao nemoćnog Hendersona.

The goals against us….please tell me someone is going nuts in that changing room and people are being made accountable.

The shape of the team when we lose the ball for the 1st goal 🤬😱🤯#mufc pic.twitter.com/V7aq0rvBYL

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 4, 2020