Bale po sezoni zarađuje velikih 34 milijuna eura

Jonathan Barnett, menadžer velškog nogometaša Garetha Balea, ima zakazan sastanak u Real Madridu s predsjednikom Florentinom Perezom na kojem će pokušati razriješiti budućnost svojeg igrača.

REALU SE OSTVARUJE NAJCRNJI SCENARIJ: Omraženi Gareth Bale ne želi otići, ali će zato iskasapiti klupski budžet. Ostaje do kraja ugovora

Podsjetimo, Bale već dugo nije u planovima Realovog trenera Zinedinea Zidanea, koji na njega uopće ne računa i ne želi ga imati u momčadi. Bio je Bale prošle zime blizu transfera u Kinu, no to se nije ostvarilo, a nedavno se pojavila informacija da će rado ostati u Realu do kraja svojeg ugovora koji traje još dvije godine, igrao ili ne igrao, i primati plaću od 34 milijuna eura po sezoni.

No čini se da bi se to moglo promijeniti.

Perez će, piše Marca, na sastanku s Barnettom pokušati pronaći rješenje i nekako se riješiti Balea, čija plaća predstavlja veliki uteg za Real.

Velika ušteda

Realu je preskupo raskinuti ugovor jer će mu morati ionako isplatiti ostatak ugovora, a Baleu nije niti na kraj pameti pristati na nekakav kompromis, bilo u obliku smanjenja primanja ili kakve posudbe.

Sada se u to sve morao umiješati Perez koji će ipak pokušati nagovoriti Balea da pristane na kompromis.

Igra golf

Bale se nogometom ionako sve manje bavi. Mirror piše kako Bale uživa u životu u Madridu sa svojom suprugom i troje djece, a vrijeme umjesto na nogometnim travnjacima, provodi na onima za golf, koji su mu puno bliže kući.

Do kraja ugovora Bale će inkasirati 68 milijuna eura, a vjerojatno više neće niti igrati za Real. Jednom kada mu ugovor istekne imat će 33 godine, ali upitno je hoće li uopće imati motiva za nastavak nogometne karijere ili će se ipak umiroviti.