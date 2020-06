HOĆE LI SE ZAVRŠNICA LIGE PRVAKA IGRATI S NAVIJAČIMA NA TRIBINAMA? Ključni čovjek UEFA-e rekao kako stoje stvari

Završnica ovosezonske Lige prvaka održat će se u Lisabonu od 12. do 23. kolovoza

Izvršni odbor Europskog nogometnog saveza (UEFA) u srijedu je potvrdio kako će se završnica ovosezonske Lige prvaka održati u Lisabonu od 12. do 23. kolovoza.

Četvrtfinalni susreti igrali bi se od 12. do 15. kolovoza, polufinala 18. i 19. kolovoza, a finale 23. kolovoza. Domaćini će biti stadioni Luz i Jose Alvalade. Trenutačni plan je da se utakmice igraju bez gledatelja, no ukoliko će to epidemiološki uvjeti omogućiti nije isključeno da se dopusti i dolazak gledatelja na stadione, o čemu je progovorio i predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin.

“Da moram odgovoriti na to pitanje danas, onda bih rekao da nećemo moći imati gledatelje na stadionima na završnici Lige prvaka i Europske lige. No, stvari se mijenjaju i prije mjesec dana nisam mogao reći hoće li se uopće igrati završni turnir”, prenosi njegovu izjavu beIN sports.

Komplicirana odluka

Predsjednik UEFA-e je zatim rekao kad će donijeti odluku oko publike na stadionima.

“Nismo još odlučili, procijenit ćemo sve početkom srpnja i onda vidjeti kakva je situacija. Bilo bi neodgovorno od nas da unaprijed odlučujemo o nečemu što je tako neizvjesno. Ne znamo čak hoće li navijači moći doputovati na stadione”, poručio je Čeferin.