HOĆE LI SE POGBI ISPUNITI VELIKA ŽELJA? Francuska zvijezda trebala bi napustiti Otok, a Manchester United dobiti novac i dobro poznatog igrača

Manchester United više ne traži čak 150 milijua eura za Pogbu

Talijanski nogometni velikan Juventus spreman je ponuditi Manchester Unitedu 50 milijuna eura i Aarona Ramseya kako bi u Torino vratio Paula Pogbu.

Prema pisanju talijanskih medija Manchester United za francuskog veznjaka traži čak 150 milijuna eura, međutim na Old Traffordu su spremni razmotriti ponudu torinske “Stare dame”.

Velšanin prema Manchesteru

Ramsey je u Juventus stigao početkom ove sezone iz Arsenala bez odštete, no nije se uspio nametnuti novom treneru Mauriziju Sarriju. Niti Pogba nije najsretniji na Old Traffordu i navodno nema ništa protiv povratka u klub u kojem je igrao od 2012. do 2016.

Manchester United i Juventus su prije osam godina međusobno zaratili zbog francuskog veznjaka, no u godinama koje su uslijedile prašina se slegla.

Osebujna karijera

Pogba je 2009. kao 16-godišnjak stigao u Manchester United iz Le Havrea, no tri godine kasnije “pobjegao” je u Juventus i to besplatno. Legendarni Legendarni Alex Ferguson je prije nekoliko godina otkrio kako je Pogba tada trebao potpisati novi ugovor s “Crvenim vragovima”, ali je njegov menadžer Minoa Raiola sve je dogovorio s Juventusom.

Francuz se u Juventusu zadržao do kolovoza 2016. kada se vratio u Manchester United za čak 105 milijuna eura, no sada je korak do povratka u Torino.