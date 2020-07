PSG U SVOM DVORIŠTU DOBIVA OPASNOG KONKURENTA? Kraljevska obitelj ušla u još jedan francuski klub i ima jako velike planove

Francuskim nogometom u posljednjem desetljeću dominira jedan klub – Paris Saint Germain, u vlasništvu katarske kompanije Qatar Sports Investments, čiji je čelnik Nasser Al-Khelaifi . Zahvaljujući njihovim velikim investicijama u igračka pojačanja, taj je klub bio nedodirljiv u Francuskoj i osvojio je sedam uzastopnih naslova prvaka u posljednjih sedam godina. No, to bi se uskoro moglo promijeniti.

Kraljevska obitelj iz Bahreina nedavno je kupila 20% vlasništva u još jednom pariškom klubu, drugoligašu Paris FC-u.

Ulazak investitora iz Bahreina u Paris FC sa sobom donosi novi kapital te veće ambicije.

The Kingdom of Bahrain has bought a stake in French side Paris FC, the newest reflection of the Middle East's growing influence in European football. https://t.co/2Sb2u2yIzl

— CNN Football (@CNNFC) July 28, 2020