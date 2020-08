Na stadionu Benfice u Lisabonu u nedjelju (21 sat) će se Bayern i Paris Saint-Germain boriti za naslov pobjednika Lige prvaka i za savršeni završetak vrlo čudne nogometne sezone.

Bez navijačke euforije na ulicama Lisabona i tribinama popularnog Luza, bit će to još jedna vrlo neobična nogometna utakmica iz koje će pobjednik izaći s najvrjednijim trofejom kad je u pitanju klupski nogomet, ne samo na europskoj, već i svjetskoj razini.

I Bayern i PSG iza sebe imaju savršenu sezonu u domaćim natjecanjima. Bayern je lakoćom osvojio još jedan naslov prvaka Njemačke i dodao mu trijumf u domaćem Kupu, dok je PSG proglašen prvakom u prekinutom francuskom prvenstvu, čemu je nakon četveromjesečne stanke dodao naslove u Kupu Francuske i Liga kupu, osvojivši po četvrti put u povijesti trostruku krunu na domaćim travnjacima.

I dok je Bayern s deset finala i pet trijumfa u njima jedna od najuspješnijih momčadi kad su u pitanju nastupi u Kupu europskih prvaka i Ligi prvaka, koja je nastala iz tog natjecanja, Paris Saint-Germain je debitant u finalu.

Flick: "I'm waiting for the final training today. Ivan, Philippe & Kingsley did their job very well & showed how important they are. Tomorrow we have the third game in a week and we have to pay attention to that. We'll decide after the training" pic.twitter.com/qFAMXlffbn

Dan prije utakmice trener Bayerna Hansi Flick stao je pred novinare. Ono što je hrvatskoj javnosti najzanimljivije je svakako hoće li Ivan Perišić započeti susret od prve minute.

Hansi Flick: "Our style is reliant on high press to block spaces for the opponent high up the pitch, but as a result of course there are spaces left behind. We know that Paris have very fast players, but our guarantee to success has been to press high and we won't change much" pic.twitter.com/SOzJU4C9qX

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 22, 2020