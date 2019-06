HOĆE LI OVO NJEMU I DINAMU POMOĆI OKO VELIKOG TRANSFERA? Mladi Dinamov as s reprezentacijom putuje na veliko natjecanje

Izabran je među najbolje

Dinamov nogometaš Dani Olmo putovat će sa španjolskom reprezentacijom do 21 godine na Europsko prvenstvo u Italiju i San Marino, odlučio je španjolski izbornik Luis de la Fuente.

Nakon što je prvotno bio objavio širi popis od 25 igrača, u četvrtak je obznanio konačnu listu od 23 nogometaša. Otpali su Eibarov lijevi bek Marc Cucurella i Barcelonin vezni igrač Carles Aleñá.

🚨 OFICIAL | ¡Ya conocemos 💪🏽 a los 23 internacionales 📄 de la @SeFutbol Sub-21 que disputarán la #U21EURO! 🔗 https://t.co/TSdvOF7f99 pic.twitter.com/wVzvEeSlWs — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 6, 2019

Olmo, 21-godišnji ofenzivni igrač, u reprezentativnom kampu pored Madrida priprema se za Europsko prvenstvo koje će se igrati od 16. do 30.lipnja. On je za reprezentaciju Španjolske do 21 godine debitirao prije osam mjeseci a dosad je skupio šest nastupa.

Protiv domaćina

Španjolska će igrati u skupini A s domaćinom Italijom te Poljskom i Belgijom. Na prvenstvu će igrati i Hrvatska koja je svrstana u skupinu C s Engleskom, Francuskom i Rumunjskom.