HOĆE LI OVO IGRATI KLJUČNU ULOGU U BORBI ZA NASLOV U BUNDESLIGI? Važan igrač Borussije mogao bi propustiti derbi s Bayernom

Branič trenutačno drugoplasiranog sastava njemačkog nogometnog prvenstva Borussije iz Dortmunda, njemački reprezentativac Mats Hummels zamijenjen je na poluvremenu subotnje 2-0 gostujuće pobjede protiv Wolfsburga zbog ozljede ahilove tetive te je upitan njegov nastup u velikom derbiju protiv vodećeg Bayerna koji je na programu u utorak.

BORUSSIA RUTINSKI SVLADALA BREKALOV WOLFSBURG I ZADRŽALA KORAK ZA BAYERNOM: Hoffenheim bez Kramarića do boda protiv Paderborna

Nakon uspjeha u Wolfsburgu Borussia je primaknula Bayernu na bod zaostatka uz utakmicu više.

Except for a Hummels injury, overall a very good match. https://t.co/3Mr7DjH0AQ

— Fear The Wall (@FearTheWall) May 23, 2020