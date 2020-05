[VIDEO] HOĆE LI ON BITI NOVI STUP OBRANE VATRENIH? U Njemačkoj igra nogometaš koji bi mogao biti pravo rješenje: ‘Kod mene nema dvojbe..’

Dvadesetdvogodišnji hrvatski branič Marin Pongračić ove godine je postao član poznatog njemačkog prvoligaša Wolfsburga i u dresu kluba iz “vučjeg grada” pruža izvrsne prestave.

JE LI KONAČNO DOŠLO NJEGOVO VRIJEME? Na vrata Vatrenih kuca moćni mladi branič – ‘U mom domu se govori hrvatski’

On je rođen i odrastao u Njemačkoj, no ne skiva da želi postati član hrvatske nogometne reprezentacije.

“To mi je dječaki san i oduvijek sam to htio. Nikad kod mene nije bilo dvojbe, to bi mi bila jako velika čast”, rekao je Pongračić i otkrio da je razgovarao s izbornikom Zlatkom Dalićem:

“Da, čuli smo se telefonski preko mojeg suigrača Josipa Brekala.”

Pongračić je u Wolfsburg stigao iz RB Salzburga za deset milijuna eura i vrlo brzo postao prvotimac.

While @BVB impressed, Håland didn't shine quite as brightly as he's gotten us used to.

Large part of that merit goes to Marin Pongračić (22). Sturdy and often well-positioned to put in a decisive challenge. Signed from @RedBullSalzburg for €10m in January. Great addition. pic.twitter.com/N5Uk0gNkbr

— World Football Scout (@_FootballScouts) May 23, 2020