Revanš između Miočića i Ngannoua je na rasporedu 27. ožujka

Svijet s nestrpljenjem čeka borbu između Francisa Ngannoua i Stipe Miočića. Ulog je naslov teškaškog UFC prvaka. Američki Hrvat u njoj će Miočić peti put u karijeri braniti pojas teške kategorije UFC-a, a nadamo se, eto, da će na ljeto imati prilike braniti i šesti put protiv Jonesa.

Predator je uoči tog meča objavio snimku s priprema na kojoj se vidi koliko ozbiljno shvaća Miočića. Prije tri godine svladao ga je odlukom sudaca u meču u kojem je Miočić bio znatno bolji, ali od tada se štošta promijenilo kod obaju boraca.

Miočić je u međuvremenu odradio tri vrlo teška meča s Danielom Cormierom, gubio je pojas, zatim ga spektakularno vratio i potom obranio prošle godine, a od tada se nije borio. Ngannou je pak puno napredovao, doživio je još jedan poraz nakon Miočića, ali od tada do sad je nanizao samo pobjede i otprilike je dva puta opasniji nego što je bio onda.

Puno naučio iz prve borbe

“Gledajte, stvarno sam puno toga naučio iz tog dvoboja. Iako sam bio na razini jednog meča za svjetsku titulu, i dalje je mojoj igri i mom iskustvu nedostajao određeni dio. Pitao bih se – ok, kako bi izgledala borba na tri runde? Zapravo, ušao sam u meč znajući da je ispred mene možda i pet rudni, a do tad nisam odradio ni u tri. Kako to izgleda? Kako se pripremiti za takvu borbu? Imao sam puno pitanja. A onda sam si nakon borbe rekao – ok, sada shvaćam”, rekao je Ngannou.

“Navalio sam u prvoj rundi, a danas se pitam zašto, zašto bih se toliko brzo potrošio? Kada danas gledam tu borbu, vidim lika koji izgleda poput mene, ali ne prepoznajem se jer to nije način na koji se borim. Gledam druge borbe i čini mi se da vidim dvije različite osobe. Znao sam se boriti smireno, raditi pritisak i čekati priliku, a u većini slučajeva bi moj protivnik prvi napao… Ali ovoga puta sam se jednostavno zaletio”, rekao je nedavno Ngannou u podcastu Joe Rogan Experience.