HOĆE LI MANDŽUKIĆ SADA DOBITI GLAVNU ULOGU U NAPADU MILANA? Rossoneri su u velikim problemima, njihov trener nema puno izbora

Švedski 39-godišnji napadač Zlatan Ibrahimović, koji je zbog ozljede koljena napustio teren u 66. minuti nedjeljnog dvoboja s Juventusom, mogao bi propustiti sljedeće dvije od tri preostale prvenstvene utakmice, objavili su u ponedjeljak talijanski mediji.

Ibrahimović je šepajući otišao s terena, a zamijenio ga je hrvatski reprezentativac Ante Rebić, koji je potom postigao prekrasan pogodak za vodstvo Milana 2-0. “Crveno-crni” su na kraju slavili s 3-0, što im je bila prva gostujuća pobjeda nad Juventusom nakon deset godina.

Sky Italia navodi da će Ibrahimović točnu dijagnozu saznati u utorak, kad će biti pregledan, a trener Milana Stefano Pioli je nakon utakmice izjavio kako se čini da Zlatanova ozljeda nije ozbiljnije naravi.

Pokažu li se procjene točnima, Ibrahimović bi propustio dvoboje protiv Cagliarija i Torina, a bio bi na raspolaganju za meč posljednjeg kola protiv Atlante, jednog od izravnih konkurenata za mjesta koja vode u Ligu prvaka. Nakon 35 kola Atalanta i Milan imaju po 72 boda, Napoli 70, a Juventus 69. Samo će tri od ova četiri kluba izboriti mjesto u Ligi prvaka za sljedeću sezonu.

