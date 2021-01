HOĆE LI MANDŽUKIĆ PREKINUTI ‘PROKLETSTVO’ NA SAN SIRU? Čim je potpisao ugovor pojavila se neobična teorija, Hrvat je ima priliku srušiti

Bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić potpisao je u utorak ugovor s talijanskim prvoligašem Milanom do kraja ove sezone, objavljeno je na službenim stranicama Rossonera.

“AC Milan je oduševljen što može objaviti da je Mario Mandžukić potpisao ugovor. Klub i napadač su potpisali ugovor do kraja ove sezone s opcijom produljenja na još jednu sezonu”, stoji u priopćenju Milana u kojem se dodaje da će hrvatski nogometaš nositi dres s brojem devet.

Pojedinosti ugovora nisu objavljene, ali su neke otkrili talijanski mediji. Više o tome možete pročitati OVDJE.

A zanimljiva priča oko broja kojeg će nositi brzo se počela širiti društvenim mrežama i talijanskim medijima. Naime, broj 9 se smatra “ukletim” u Milanu jer su ga na dresu nosili i neki drugi slavni napadači, no oni nisu uspjeli ispuniti očekivanja na San Siru. Stoga su navijači Rossonera stvorili “teoriju” da je broj 9 u Milanu uklet nakon što je klub napustio legendarni Pippo Inzaghi, heroj navijača koji je također u Milanu nosio devetku na dresu.

Curse or Coincidence? The Troubled of AC Milan's No. 9 Shirt since Since Inzaghi retired in 2012.Piatek rewarded with No. 9 shirt Then he stopped after scoring 9 goals. Fernando Torres and Gonzalo Higuain. All have tried and failed. For now, the curse of the No. 9 shirt endures. pic.twitter.com/iQ5QtVjSCQ

— Lilian Chan (@bestgug) April 25, 2020