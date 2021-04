HOĆE LI MANDŽUKIĆ I REBIĆ DOBITI NOVOG ŠEFA? Sprema se otkaz čovjeku zbog kojega je Boban otišao iz Milana

Ivan Gazidis, izvršni direktor talijanskog velikana Milana, za kojeg igraju hrvatski napadači Mario Mandžukić i Ante Rebić, Imogao bi napustiti klub zbog debakla sa Superligom čiji su Rossoneri bili članovi.

PEREZ TVRDI DA SUPERLIGA NIJE PROPALA: ‘Niti jedan klub nije otišao jer za to treba platiti penale, sve piše u ugovoru…’

Il Corriere dello Sport je objavio da bi Gazidis mogao dobiti otkaz zbog svojih komentara o Superligi i uključenosti u taj projekt.

Superliga, natjecanje najmoćnijih klubova je osnovano u nedjelju, a samo 48 sati kasnije projekt je propao, jer ga je napustilo šest klubova iz engleske Premijer lige (Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal i Tottenham), a u srijedu su se za njima poveli Atletico Madrid, Inter i AC Milan.

Nakon što je objvljeno da Milan sudjeluje u Superligi, Gazidis je izjavio da je to projekt koji će biti osnova cijeloj “nogometnoj piramidi”, a tu izjavu mu nisu zaboravili nakon što se Superliga urušila.

