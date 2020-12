HOĆE LI MAMIĆ OTIĆI IZ DINAMA? Pojavila se priča da je postao prva želja jedne od najbogatijih zemalja na svijetu

Odlični rezultati koje je ostvario kao trener u Ujedinjenim Arapskim Emiratima opet su dovele Zorana Mamića pod povećalo tamošnje javnosti. Naime, sportski direktor i trener Dinama, prema pisanju tamošnjih medija, glasi kao najpoželjniji kandidat za izborničku klupu te zemlje. Kolumbijac Jorge Luis Pinto je otpisan pa UAE traži njegovog nasljednika.

Mamić je prije dvije godine s Al Ainom ostvario povijesni uspjeh kada je osvojio dvostruku krunu i potom protiv Real Madrida zaigrao u finalu Svjetskog klupskog prvenstva.

Trener Dinama ove sezone s Modrima radi sjajan posao. Pogotovo u Europskoj ligi gdje je blizu drugog kruga. Hrvatski prvak trenutačno je prvi na ljestvici s osam bodova ispred Feyenoorda, Wolfsberga i CSKA.

Zoran Mamić to UAE 🇦🇪 NT feels natural and correct, but where does it go if since 2019 they already had:

🇮🇹 Zaccheroni

🇳🇱 van Marwijk

🇸🇰 Jovanovic

🇨🇴 Jorge Pinto

And now 🇭🇷 Mamić.

Building a winning NT is a project. It won’t work if you replace Head of Product every 3 months.

— Uri Levy (@Levyninho) November 30, 2020