HOĆE LI CITY UPLAŠITI OVA PORUKA IZ LIVERPOOLA? Mladi as Redsa rekao ono što svi žele čuti

Liverpool bi trebao biti jači nego ikad u novoj sezoni, smatra Andy Robertson

Još će neko vrijeme Liverpool boljeti činjenica da ni nestvarnih 97 bodova nije bilo dovoljno da osvoji Premier ligu, a bi u 25 slučajeva od posljednjih 27 otkad je na broju 20 klubova.

Redsima sad ostaje napad na naslov Lige prvaka, a onda opet borba sa Cityjem.

Jači nego ikad

“Mi smo mlada i spremna grupa igrača. Nadam se da ćemo biti ovdje mnogo godina i da ćemo postati bolji tim kada se radi o zrelosti i iskustvu sljedeće godine”, poželio je mladi Liverpoolov branič Andy Robertson poslavši poruku koju svi na Anfieldu žele čuti.

“Manchester City zna da smo ovdje došli da bismo ostali. Znamo da oni žele ostati na vrhu, oni su nevjerojatni. Nadam se da nećemo nikoga izgubiti. Idemo u sljedeću godinu jači nego ikad. Možemo li ponoviti iste nastupe, ostaje za vidjeti, ali nadamo se da možemo.”

Virgil van Dijk proglašen je za najboljeg igrača sezone, a i on jedva čeka novu priliku.

“Razina koju smo pokazali ove sezone, konzistentnost koju imamo, sve to moramo nadograditi i ponovo probati sljedeće sezone. To nam je cilj i jedva čekam. Jaki smo i to prožima cijeli klub. Također, imamo dobru vezu s navijačima i to nam pomaže da prođemo kroz sve teške trenutke i kroz teške utakmice.”