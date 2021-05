HOĆE LI BROZOVIĆ, PERIŠIĆ I EKIPA PRISTATI NA OVO? Predsjednik Intera je nove prvake Italije brzo ‘spustio na zemlju’

Nogometaši talijanskog velikana pretprošlog su vikenda, četiri kola prije kraja prvenstva, milanski Inter je osigurao 19. naslov talijanskog nogometnog prvaka, ali tek prvi u posljednjih 11 godina, odnosno nakon sezone 2009/2010. kada ih je vodio Jose Mourinho.

TEK SU OSVOJILI NASLOV, A VEĆ PUCAJU PO ŠAVOVIMA: Inter u problemima, igrači kipe od bijesa, jedno od rješenja je prodaja Hrvata?

No, unatoč tome, situacija u klubu nije sjajna.

Inter se, naime, već dugo muči s velikim financijskim problemima i predsjednik Steven Zhang je sada zatražio od igrača da se odreknu dvomjesečne plaće.

Inter Milan president Steven Zhang held a meeting today between the team and management and asked the squad to give up two months wages as a result of the club's financial issues. (Source: Sky Sport) pic.twitter.com/BnRcXbvW01

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 10, 2021