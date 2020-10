Ove subote na rasporedu je jedan od najvećih derbija talijanskog nogometa, dvoboj gradskih rivala Milana i Intera.

U Derby della Madonnina obje će momčadi ući u osjetno slabijim sastavima zbog potvrđenih slučajeva koronavirusa u njihovim svlačionicama, što trenere Antonija Contea i Stefana Piolija stavlja u nezavidnu poziciju.

Inter je prošlog tjedna potvrdio da je pet igrača pozitivno na COVID-19 zbog čega moraju sljedeća dva tjedna provesti u samoizolaciji, a kod Milana je to slučaj s dvojicom – Matteom Gabbijem i Leom Duarteom.

Dobra vjest za Rossonere je to što Zlatan Ibrahimović više nije pozitivan i moći će nastupiti, ali mu društvo u napadu vjerojatno neće praviti hrvatski reprezentativac Ante Rebić.

📰Tuttosport: Ante Rebic is in serious doubt to be present for the derby game. He will undergo a new medical checkup in the middle of this week to understand whether or not he'll be available against Inter. pic.twitter.com/BdeChYoB3b

