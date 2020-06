View this post on Instagram

🇧🇬🇭🇷 🗓️ Prije točno 1⃣5⃣ godina, Hrvatska je ubilježila jednu od ključnih pobjeda na putu prema Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, u gostima kod Bugarske (3:1), a poseban je trenutak bila i majstorija Nike Kranjčara 👌 🍿 Uživajte! #BudiPonosan #Hrvatska #Vatreni🔥