HNS OBJAVIO CIJENE: Evo koliko ćete morati platiti ako želite gledati Vatrene protiv Mađarske na Poljudu

Prodaja ulaznica za sljedeće dvije utakmice Vatrenih počinje u utorak

Hrvatski nogometni savez objavio je na svojoj stranici cijene ulaznica za utakmicu protiv Mađarske u Splitu te za susret protiv Walesa u gostima u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine.

Ulaznice će se početi prodavati u utorak 24. rujna. “Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice. Osim svojih podataka kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice. Prodaja ulaznica putem interneta te na blagajnama Spaladium Arene za utakmicu protiv Mađarske počinje 24. rujna. Blagajne će raditi svakim danom od 12:00 do 18:00 sati, odnosno do rasprodaje svih ulaznica. Pri kupovini ulaznica na blagajnama potrebno je priložiti osobni dokument”, stoji na stranici HNS-a.

Od utorka u prodaji preko interneta

Cijene ulaznice za utakmicu protiv Mađarske u Splitu se kreću od 100 do 200 kuna do 7. listopada te od 125 do 250 nakon tog datuma.

Cijene ulaznica u pretprodaji (PORTAL ZA ULAZNICE):

Zapad: 200 kn

Istok: 150 kn

Sjever: 100 kn

Cijene ulaznica (od 7. listopada):

Zapad: 250 kn

Istok: 200 kn

Sjever: 125kn

Cijena ulaznice za gostujuću utakmicu protiv Walesa iznosi 260 kuna.