HNS MESSIJU ČESTITAO ROĐENDAN PA GA PODSJETIO NA UTAKMICE KOJE JE IGRAO PROTIV HRVATA: ‘Slavljeniče, što kažeš na revanš?’

Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama čestitao je rođendan jednom od najboljih nogometaša na svijetu, Argentincu Lionelu Messiju, koji je u srijedu napunio 33 godine.

U svojoj čestitci su iz HNS-a malo ‘bocnuli’ Messija.

Napisali su:

“Sretan rođendan Leu Messiju. Jeste li znali da je on postigao svoj prvi gol za reprezentaciju protiv Hrvatske 2006. godine u Baselu. A jeste li znali da je njegova momčad izgubila samo tri puta kad bi on bio strijelac, u to je uključena i utakmica u Baselu?”

“Jeste li znali da, unatoč svojoj briljantnosti, on ima negativan omjer pobjeda i poraza protiv Hrvatske? Slavljeniče, što kažeš da zakažemo revanš? Recimo, 18. prosinca u Kataru?”, napisali su iz HNS-a.

