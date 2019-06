HLADAN TUŠ ZA PEREZA I ZIDANEA: ‘Ne ide on nigdje. Neću ga pustiti. Neymar? Nitko ga nije ni na što prisiljavao’

Najveća je želja navijača, ali san im se neće ispuniti

Ime Kyliana Mbappea grmilo je tribinama Santiago Bernabeua malo prije nego što će Eden Hazard izaći na travnjak i predstaviti se navijačima Real Madrida. Francuski krilni napadač najveća je njihova želja, a i želja klupskog vodstva. Međutim, upravo im je stigao hladan tuš.

“Mbappe ostaje u PSG-u. U to sam 200 posto uvjeren. Neću ga pustiti”, jasna je poruka predsjednika PSG-a Al-Khelaifija u intervjuu za France Football.

Brazilac može ići

“On želi biti dio našeg projekta i rasti s klubom. Pojasnio sam mu da da mora preuzeti odgovornost, a ne tražiti je. Pametan je momak i siguran sam da je shvatio što mu govorim”, istaknuo je.

U Realu bi pak, požele li, mogli dobiti Neymara. L’Equipe je objavio da ga je PSG spreman pustiti za odgovarajuću odštetu.

“Ne želimo više dovoditi zvijezde, u lošem smislu te riječi. Dovets ćemo sjajne igrače koji će biti primjer drugima. Želim igrače koji su spremni sve dati za ovaj dres. Oni koji to ne žele ili ne razumiju, neka mi se jave za razgovor naravno. Postoje ugovori (a Neymarov traje do 2022.) koje moraju poštivati, ali prioritet nam je posvećenost naš projekt. Neymar? Nitko ga nije prisilio da dođe. Nitko ga nije na to tjerao. Sam je htio doći u PSG“, poručio je Al-Khelaifi.