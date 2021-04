HIT-MOMČAD PRVE HNL NIJE DOBILA LICENCU ZA SLJEDEĆU SEZONU: Šibenik jedini prvoligaš bez vize, dozvolu dobili Cibalija i Dragovoljac

Rok za dostavu molbe za UEFA licencu, UEFA Ligu prvakinja, Licencu za Prvu HNL i Licencu za Drugu HNL te propisane dokumentacije bio je 31. siječnja 2021.

Hrvatski nogometni savez završio je u prvom stupnju Središnji postupak licenciranja klubova za natjecateljsku sezonu 2021/22. za UEFA klupska natjecanja, uključujući i UEFA Ligu prvakinja, te natjecanje u Prvoj HNL i u Drugoj HNL, a od aktualnih prvoligaša na popisu licenciranih klubova nema jedino Šibenika.

Klubovi su za sudjelovanje u europskim klupskim natjecanjima pod okriljem UEFA-e (Liga prvaka, Europska liga i Europa konferencijska liga i Liga prvakinja) te natjecanjima Prve HNL i Druge HNL trebali ispunjavati kriterije koji nose oznaku “A” i “B” iz pet skupina kriterija: sportski, infrastrukturni, administracija i stručno osoblje, pravni i financijski.

Rok za dostavu molbe za UEFA licencu, UEFA Ligu prvakinja, Licencu za Prvu HNL i Licencu za Drugu HNL te propisane dokumentacije bio je 31. siječnja 2021., dok je rok za dostavu financijske dokumentacije bio 1. travnja 2021.

To je i datum do kojeg su klubovi – tražitelji licence, između ostalog, trebali dokazati da su podmirili financijske obveze koje su dospjele do 31.12.2020. prema drugim nogometnim klubovima (djelatnosti transfera igrača, odnosno stjecanja / otuđivanja registracija igrača), te prema zaposlenicima i državi (porezi i doprinosi za zaposlenike).

Komisija za licenciranje HNS obavila je procjenu ispunjenja kriterija na temelju dokumentacije, informacija i podataka koju su dostavili klubovi – tražitelji licence, ali i na osnovu drugih dostupnih relevantnih podataka i informacija te temeljem Pravilnika donijela odluke o licencama:

Izdane UEFA licence za 2021./22.:

1. GNK DINAMO

2. HNK GORICA

3. HNK HAJDUK

4. NK ISTRA 1961

5. NK LOKOMOTIVA

6. NK OSIJEK

7. HNK RIJEKA

8. SNK SLAVEN

9. NK VARAŽDIN

Izdane licence za I. HNL za 2021./22.:

1. HNK CIBALIA

2. GNK DINAMO

3. HNK GORICA

4. HNK HAJDUK

5. NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC

6. NK ISTRA 1961

7. NK LOKOMOTIVA

8. NK OSIJEK

9. HNK RIJEKA

10. SNK SLAVEN

11. NK VARAŽDIN

* Napomena: Licenca za I. HNL vrijedi i za natjecanje u II. HNL

Izdane licence za II. HNL za 2021./22.:

1. NK BELIŠĆE

2. NK BSK

3. NK CROATIA

4. GNK DINAMO – II. momčad

5. NK DUBRAVA TIM KABEL

6. NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC

7. NK INTER-ZAPREŠIĆ

8. NK ISTRA 1961

9. NK JUNAK

10. NK KURILOVEC

11. NK KUSTOŠIJA

12. NK LUČKO

13. NK MEĐIMURJE

14. NK OPATIJA

15. HNK ORIJENT 1919

16. NK OSIJEK – II. momčad

17. NK SESVETE

18. NK SOLIN

19. NK VARAŽDIN

Izdane licence za Uefa Ligu prvakinja 2021./22.:

1. ŽNK OSIJEK

2. ŽNK SPLIT