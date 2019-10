HIGUAINU SE SPREMA MANDŽIKIĆEVA SUDBINA: Juve pronašao igrača budućnosti, dogodine dovode napadača o kojem bruji cijeli svijet

Talijanski velikan promijenio je svoju filozofiju

Jedan od prvih poteza Maurizija Sarrija po dolasku u Juventus bio je vraćanje Gonzala Higuaina u život i otpisivanje Marija Mandžukića. Argentinac je lani završio na posudbama u Milanu i Chelseaju (gdje ga je vodio Sarri) jer je Max Allegri odlučio prednost dati Hrvatu.

No, to se promijenilo nakon njegove smjene i bivši Vatreni je otpisan. Higuain je dobio mjesto u momčadi, a kako se čini neće ga dugo zadržati. Naime, Tuttosport piše da je Juve bacio oko na norveškog napadača Erlinga Haalanda i da im je on prva meta idućeg ljeta.

Zabija kao na traci

Iako je Juve do sada dovodio etablirane zvijezda, njihova politika kada su u pitanju transferi lagano se mijenja. Nakon što su se pohvalili rekordnim prihodima počeli su dovoditi mlade zvijezde koje će u budućnosti puno vrijediti te će u slučaju da igrači požele promijeniti sredinu dobro zaraditi na njima.

Devetnaestogodišnji Erling čini im se kao savršena prilika. Norvežanin je u dresu Salzburga sve ostavio bez daha sjajnim igrama u Ligi prvaka. U tri prva nastupa u tom natjecanju zabio je šest golova i prvi je strijelac najcjenjenijeg klupskog nogometnog natjecanja.