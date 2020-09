HIGUAIN SNIMLJEN S VLASNIKOM NOVOG KLUBA: Argentinac napustio Italiju i preselio se bliže starijem bratu

Argentinski napadač Gonzalo Higuain (32) nakon tri sezone u provedene u Juventusu napustio je torinski klub, ali i Italiju.

“Cijenimo što je novi trener Juvea Andrea Pirlo jasno rekao da više ne računa na Gonzala. Ima dosta ponuda iz Francuske, Engleske, Španjolske, Kine i SAD-a. No, dvije su stvari sigurne, Gonzalo odlazi iz Italije i nikada neće igrati za Boca Juniorse, jer je karijeru počeo u River Plati”, kazao je prije nekoliko dana njegov Nicolas Higuain.

Gonzalo Higuain is now in Miami to sign his contract as new @InterMiamiCF player. Deal confirmed – he’s gonna leave Juventus for free. The owner @Jorge__Mas with him today. 🛬🇺🇸 #InterMiami #Juve #MLS #Higuain pic.twitter.com/x6CRIvVAiN

