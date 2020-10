Hrvatski košarkaš i član NBA momčadi Portland Trail Blazers Mario Hezonja u najjaču košarkašku ligu na svijetu stigao je prije pet godina kao 5. igrač izabran na draftu i od njega se očekivalo da će postati nova velika zvijezda, no ta se očekivanja nisu ispunila.

Na draftu ga je izabrao Orlando Magic za koji je igrao od 2015. do 2018, zatim je jednu sezonu proveo u New York Knicksima, a u srpnju 2019. je potpisao s Portlandom.

Hezonja je tijeko cijele svoje karijere bio osebujen igrač, a sada je, u skladu s tim, potpuno promijenio imidž i iznenadio brojne fanove.

On je obojao kosu u plavo i pustio bradu, a tme se pohvalio na Twitteru gdje je objavio fotografiju na kojoj sa svojim novim loookom pozira ispred postera s porukom “Nitko ne postaje velik tako da se uklapa”.

Hezonju se ranije uspoređivao sa supertalentiranim Amerikancem Jimmyjem Butlerom kojem se također od samih početaka predviđala velika karijera, no on je tek ove godine s Miami Heatom ušao u prvo finale karijere, nakon čega je hrvatski košarkaš na Twitteru napisao: “Istinski pobjednik i veliki radnik. Istina uvijek ispliva na površinu u jednom trenutku.”

A true winner and worker. The truth always comes out at some point. Always. https://t.co/Q1ExXPyAwq

— Mario Hezonja (@mariohezonja) September 28, 2020