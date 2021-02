Hrvatski košarkaš Mario Hezonja (25) pronašao je novi klub. Grčki košarkaški div Panathinaikos službeno je prije tri dana na svojim stranicama predstavio Hezonju kao svoje pojačanje. A u četvrtak je hrvatski košaRkaš stigao u Grčku gdje su mu navijači priredili spektakularan doček.

“Super Mario, oooo! Super Mario, ooooo”, skandirali su mu i zapalili nekoliko baklji.

“Bez riječi sam! Hvala vam, hvala, hvala!!!!”, napisao je on potom na Twitteru.

Hezonja se nakon epizode u NBA ligi vraća europskoj košarci. Njegova posljednja NBA momčad bila je Memphis, s kojim je suradnju završio prije dva mjeseca.

2015. godine izabran je NBA draftu nakon sjajnih izdanja u dresu Barcelone. Hezonja je izabran kao 5. pick tog drafta, ali nikad nije u potpunosti ispunio očekivanja. Tri sezone proveo je u Orlandu, a još po jednu u New Yorku i Portlandu.

Speechless. THANK YOU THANK YOU THANK YOU!!!!!!!! 💚☘️💚

— Mario Hezonja (@mariohezonja) February 25, 2021