Hrvatski košarkaš Mario Hezonja sljedeće će sezone igrati za Memphis Grizzliese, objavio je dobro obaviješteni ESPN-ov novinar Adrian Wojnarovski na Twitteru.

DOŠLO JE VRIJEME DA POSTUPI ODRASLO I ODGOVORNO: ‘Neka se Hezonja konačno više izjasni. Ako se Veljku nije javljao, onda je izbornik u pravu’

Hezonja će tako napustiti Portland Trail Blazerse koji će ga zamijeniti za Enesa Kantera.

Portland is acquiring Boston's Enes Kanter in a three-way deal with Memphis, sources tell ESPN. Memphis gets Mario Hezonjia and 30th pick (Desmond Bane) from draft night deal as part of trade too. Celtics get a future Memphis draft consideration.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 20, 2020