HEZONJA IGRAO SKORO POLA SATA, POGLEDAJTE NJEGOV POTEZ KOJI JE ODUŠEVIO NAVIJAČE: Šarić nije ulazio u igru, Šamanić bez koša

Košarkaši Phoenix Sunsa u svojoj su posljednjoj pripremnoj utakmici prije nastavka natjecanja u NBA ligi u Orlandu svladali aktualne prvake Toronto Raptorse sa 117-106, no hrvatski reprezentativac Dario Šarić nije ulazio u igru za pobjednički sastav.

Sunse su do pobjede vodili Mikal Bridges sa 26 i Ricky Rubio sa 22 koša, dok su kod Raptorsa najučinkovitiji bili Pascal Siakam sa 17 i Norman Powell sa 14 ubačaja.

Sunsi u nastavak sezone, koji je predviđen za srijedu, ulaze sa 13. mjesta Zapadne konferencije i omjerom pobjeda i poraza 26-39 te tek teoretskim izgledima da dohvate doigravanje jer im osmi Memphis Grizzliesi s omerom 32-33 bježe šest utakmica, a u nastavku će sezone svaki od tih sastava odigrati po osam susreta.

The Suns resume their season this Friday!

Watch the game alongside Suns Legends, Special Guests, @CBSquaredAZ and other Suns Fans on your second screen device!

Guests to be announced soon 👀 sign up below.

— Phoenix Suns (@Suns) July 29, 2020