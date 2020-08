Moussa Dembele, dvostruki strijelac za Lyon koji je u četvrtfinalu Lige prvaka svladao Manchester City s 3-1, istaknuo je da se promijenila atmosfera u svlačionici i da su danas vrhunska ekipa.

GUARDIOLA NAKON NOVOG ISPADANJA: ‘Jednom ćemo i mi proći u polufinale. Sterling? Morao je ono zabiti’

“Nije lako gledati utakmicu s klupe, ali zato kad dobijete priliku imate dodatni motiv da napravite nešto za ekipu. Meni je to uspjelo večeras. Također, treba reći da se je atmosfera u svlačionici promijenila i mi smo danas vrhunska ekipa”, rekao je Moussa Dembele.

OVO SU PAROVI POLUFINALA LIGE PRVAKA: Tko je ovo uopće mogao očekivati?

On je u 79. minuti, četiri minute nakon ulaska u igru, pogodio za 2-1, a potom je u 87. minuti drugim golom potvrdio prolazak u polufinale.

For the first time ever we will see ZERO clubs from Italy, England or Spain in the @ChampionsLeague semifinals 😳 pic.twitter.com/MbzMgg8oN4

— ICCSG (@icc_sg) August 16, 2020