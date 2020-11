El Animal već neko vrijeme proziv neka od najvećih imena

Michael Hunter, Zhang Zhilei, Joe Joyce, Daniel Dubois, tkogod… Povetkin, Dillian White, Chisora… Želim pobijediti sve te dečke. To će biti moja priprema za one najbolje u kategoriji. Rekao je to Filip Hrgović nakon što je stigao do 12. profesionalne pobjede nakon što je slavio prekidom u petoj rundi protiv 39-godišnjeg Amerikanca Rydella Bookera. Jedan od najmoćnijih promotora Eddie Hear rekao je gostujući na Boxing Socialu kako bi volio Hrgovića poslati u ring s Hunterom.

“Teško je jer Hrgović nije imao toliko puno borbi, ali je jako, jako dobar. Znam da je sparing nešto sasvim različito od meča, ali kada je sparirao s Davidom Hayeom, Haye je rekao ovaj dečko se stvarno zna boriti. Znamo što se dogodilo u sparingu Hrgovića i Duboisa, ovaj dečko je opasan, poseban. Treba se boriti protiv Michaela Huntera. To je borba. Razgovarao sam s Kalliem Sauerlandom, našim promotorskim partnerom oko Hrgovića, to bi bila sjajna borba. Siguran sam da Hunteru ne možemo platiti kao što smo platili dok je boksao pod Matchroomom, ali sam uvjeren da je tu u igri dobar novac i to je odličan meč za obojicu. Nitko se ne želi boriti s Hrgovićem jer je preopasan, stoga Hrgović – Hunter, idemo”, rekao je Hearn i pojasnio zašto Hunter više nije pod ugovorom s njegovim Matchroomom.

“Uvijek sam Huntera smatrao sjajnim borcem, velike osobnosti i izgleda dobro. Mnogi ga izbjegavaju, a na žalost nije si stvorio reputaciju kakvu je trebao. Isplatili smo mu veliki novac dosad i volio bih ponovno raditi s njim, stoga Hrgović – Hunter, idemo”, dodao je.

“Ne mogu dovoljno nahvaliti Huntera, s njim nemam nikakvih problema i bila bi to vrlo teška borba za Hrgovića. Mislim da nema onih koji ne žele vidjeti tu borbu”, poručio je Hearn.

Hunter je tijekom karijere skupio 18 pobjede, s Aleksanderom Povetkinom meč je završio bez pobjednika, dok je izgubio samo od Oleksandra Usyka.